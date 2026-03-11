Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нальчике школьник упал с качелей и не выжил

В Нальчике ребенка не спасли после падения с качелей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Нальчике восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с качелей во дворе дома, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошел 5 марта на детской площадке в сквере «Ореховая роща». Мальчик катался на качелях вместе с ровесником, неожиданно упал и оказался под движущимися качелями.

Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Урале корова напала на двухлетнюю девочку и ударила ее головой в живот. Девочка остановилась посмотреть на корову, находившуюся на свободном выпасе. Но животное бросилось на малышку, ударило головой в живот, подбросив ее на 1,5 метра. В итоге ребенок упал на асфальт головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупые травмы грудной клетки и живота.

Ранее в Саратовской области мальчик полез на сугроб и провалился в коллектор.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!