В Нальчике школьник упал с качелей и не выжил

В Нальчике ребенка не спасли после падения с качелей

В Нальчике восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с качелей во дворе дома, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошел 5 марта на детской площадке в сквере «Ореховая роща». Мальчик катался на качелях вместе с ровесником, неожиданно упал и оказался под движущимися качелями.

Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

