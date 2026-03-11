Размер шрифта
«Это какой-то сюр»: Дзюба раскритиковал VAR

Форвард «Акрона» Дзюба о работе VAR: это какой-то сюр, если честно
Александр Вильф/РИА Новости

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что шокирован работой системы VAR на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно», — отметил он.

9 марта московский «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в матче 20-го тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3. По ходу этой встречи гол Дзюбы был отменен после вмешательства VAR, а победный мяч «Спартак» забил на 88-й минуте игры.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке. В следующем туре «Спартак» 14 марта сыграет в гостях с «Пари НН», а «Акрон» 15 марта примет подмосковные «Химки».

Ранее Дзюба назвал болезненным поражение в матче против «Спартака».

 
