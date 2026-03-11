Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю

Иран в рамках 37-й волны операции «Правдивое обещание - 4» нанес самые мощные удары по объектам Израиля и США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Бомбардировка региона длилась не менее трех часов и стала крупнейшей с начала обострения конфликта.

Уточняется, что Тегеран использовал для нападения сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» и дроны. Под огонь попали центр спутниковой связи у Тель-Авива, военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

9 марта Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитное подразделение МО Ирана) посвятил 31-ю серию операции «Правдивое обещание — 4» новому верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи. В ходе ударов по Израилю и американским военным базам применялись мощные сверхтяжелые ракеты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.