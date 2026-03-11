Размер шрифта
«Гонялись за бабушкой»: стало известно, как ВСУ издеваются над белгородцами

РИА: в Белгородской области дрон ВСУ гонялся за бабушкой с козой в Алисовке
Inna Varenytsia/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины целенаправленно пытались атаковать беспилотником жителей Белгородской области. Об этом рассказала женщина, получившая ранение.

Видео с ее показаниями агентству предоставил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По ее словам, в приграничных населенных пунктах беспилотники постоянно преследуют людей и автомобили. Она отметила, что дроны ведут себя как птицы и гоняются за местными жителями.

Женщина привела пример, когда оператор беспилотника преследовал пожилую женщину с козой. По ее словам, очевидцы были шокированы тем, что дрон приближался к бабушке и затем отдалялся, продолжая кружить рядом с ней. Как отметила собеседница, это выглядело как издевательство.

По словам женщины, случай произошел в деревне Алисовка. Она также рассказала, что в другой деревне беспилотник преследовал женщину, работавшую в огороде. В итоге дрон зацепился за дерево и не сдетонировал.

Сама рассказчица получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий — желтый — уровень террористической опасности из-за ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину на трассе между Шебекино и Белгородом, травмировав двух человек.

 
