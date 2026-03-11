Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по расположенному в центральной части ливанской столицы кварталу Аишат-Баккар. Об этом ТАСС рассказал источник в службе гражданской обороны Ливана.

Ракеты поразили один из многоэтажных домов, в котором вспыхнул пожар. К месту бомбардировки направились пожарные машины и кареты скорой помощи. По словам собеседника агентства, целью удара самолетов, скорее всего, был член руководства шиитской военизированной группировки «Хезболла».

Жители Аишат-Баккара не были заранее эвакуированы из своих домов. В настоящее время в квартале живет значительное количество беженцев, прибывших в последние дни из Южного Ливана.

10 марта израильская армия заявила об уничтожении командира подразделения «Насер» шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

За день до этого официальный представитель Вооруженных сил Израиля генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».