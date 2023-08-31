Беспилотник сбит на подлете к Москве. Военная операция на Украине, день 554-й

⚡️ Депутат Верховной ряды Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников будет назначен послом в Великобритании, военное ведомство вместо него возглавит руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Ротация ожидается в первую неделю сентября.
США этой зимой перебростят в Великобританию две эскадрильи истребителей F-35A, способных нести тактическое ядерное оружие, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами на специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки беспилотников в ночь 30 августа, сообщила Росавиация.
❗️ Беспилотник самолетного типа сбит над территорией Воскресенского района Московской области, сообщило Минобороны России.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА направлялся к столице.