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Политика

Беспилотник сбит на подлете к Москве. Военная операция на Украине, день 554-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 554-й день

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Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 «Тюльпан» ЦВО на Краснолиманском направлении

Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 «Тюльпан» ЦВО на Краснолиманском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Аэропорт Пскова возобновил работу после атаки 30 августа. На подлете к Москве сбит беспилотник самолетного типа. Правительство не поддержало идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами в ходе спецоперации. Telegraph сообщает о планах США перебросить в Британию 54 истребителя F-35A, способных нести ядерное оружие. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08.28

⚡️ Депутат Верховной ряды Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников будет назначен послом в Великобритании, военное ведомство вместо него возглавит руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Ротация ожидается в первую неделю сентября.

08.21

США этой зимой перебростят в Великобританию две эскадрильи истребителей F-35A, способных нести тактическое ядерное оружие, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

08.13

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами на специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

08.10

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки беспилотников в ночь 30 августа, сообщила Росавиация.

08.05

❗️ Беспилотник самолетного типа сбит над территорией Воскресенского района Московской области, сообщило Минобороны России.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА направлялся к столице.

08.00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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