«Агрессивных намерений быть не может»: что ответил Лукашенко на требование выдворить «Вагнер»

Боевое слаживание военнослужащих ВС РБ и ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, июль 2023 года

Требования Польши и прибалтийских стран вывести из Белоруссии ЧВК «Вагнер» глупы и необоснованны, заявил президент Александр Лукашенко. По его мнению, такие претензии можно предъявлять лишь после того, как соседи сами выдворят со своих территорий последнего иностранного военнослужащего.

Требования Польши и прибалтийских стран вывести из Белоруссии ЧВК «Вагнер» глупы и необоснованны, заявил на заседании Совета безопасности президент республики Александр Лукашенко.

«Они (западные страны — «Газета.Ru») достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их (ЧВК «Вагнер» — «Газета.Ru») из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, европейские соседи оправдывают свои действия некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси.

«Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может», — сказал Александр Лукашенко.

Случись что на границе — погранпереходы закроют

Слова Лукашенко стали реакцией на недавнее заявление министров внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, в котором они потребовали от Белоруссии выдворить с территории страны ЧВК «Вагнер». 28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал о документе агентству Reuters.

«Мы приняли заявление, — сообщил он. — Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы».

Страны, подписавшие заявление, пообещали полностью закрыть свои границы с Белоруссией в случае возникновения «критического инцидента» с участием наемников ЧВК.

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты», — пообещал Каминьский, уточнив, что закрыты они будут и для людей, и для грузов.

Вагнеровцы остаются в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» оказались в Белоруссии в конце июня, после попытки мятежа под руководством своего лидера Евгения Пригожина. Они расположились в лагере под городом Осиповичи Могилевской области. Вагнеровцы задействованы в подготовке специальных подразделений МВД и спецназа Белоруссии.

Лукашенко оценил численность бойцов в стране на уровне 10 тыс. человек и обещал, что Белоруссия предоставит убежище ЧВК.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось», — заявил Лукашенко.

В начале августа заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский говорил, что наемники Пригожина пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, из-за чего Варшава рассматривает вариант полного закрытия границы с этой страной.

«Ответим всем, что у нас есть»

Возможной агрессией со стороны Запада Лукашенко объяснял и размещение на территории республики ядерного оружия, переданного Россией.

«Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО», — говорится в приветствии Лукашенко участникам XI Московской конференции по международной безопасности 15 августа.

В своих речах белорусский лидер неоднократно обращал внимание на рост напряженности.

«Как только агрессия против нас, мы, согласно плану, ответим всем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

По мнению белорусского лидера, ядерное оружие является сильным сдерживающим фактором.

«И мы применим его немедленно, как только против нас будет агрессия», — пообещал Александр Лукашенко.