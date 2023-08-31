Зеленский сообщил о поражении некой цели в 700 км. На этом расстоянии от Украины расположен Псков

ВСУ применили оружие украинского производства по цели на расстоянии 700 км, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Возможно, именно эти беспилотники применялись в ходе налета на аэродром в Пскове — город находится в 740 километрах от границы Украины. При этом в ту же ночь в небе над Псковом был замечен неопознанный объект, летевший со стороны Латвии и Эстонии, до границы которых от региона не больше 65 км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О применении нового оружия президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам ежедневного селекторного совещания.

«Минстратегпром (Министерство стратегической промышленности Украины – «Газета.Ru») доложило об успехах собственного производства. Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 км», — говорится в сообщении Зеленского.

Подробностей о том, какое оружие было применено, и какую цель оно поразило, украинский президент не сообщил.

Новое оружие уже в деле

В сегодняшней публикации газета New York Times сообщила, что Украина занимается разработкой около шести моделей беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета. Как указывает издание, на Украине работают несколько десятков малых компаний, которые экспериментируют с новыми дизайнами конструкций дронов. Среди этих БПЛА есть и такие, которые смогут пролететь более 1000 км.

На расстоянии до 700 км от ближайших пунктов границы Украины находится и псковский военно-гражданский аэропорт «Кресты», который в ночь с 29 на 30 августа был атакован дронами ВСУ. Повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76, загорелись склады с топливом. Часть БПЛА охране аэродрома удалось сбить в воздухе, в том числе из 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на бронетехнике. Остальные дроны достигли целей. Как сообщил Telegram-канал Baza, в атаке участвовали более десяти БПЛА.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, никто не пострадал. Росавиация заявляла об отмене восьми рейсов. Позднее ведомство сообщило, что аэропорт 31 августа возобновил работу без ограничений. После налета неповрежденные транспортники перебазировали на другой аэродром.

Беспилотник со стороны Латвии и Эстонии

Еще один неопознанный объект в небе над Псковом был замечен через несколько часов после атаки на аэропорт, сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, объект двигался со стороны Латвии и Эстонии, до границы которых от региона не больше 65 км, на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час.

«Тогда военные объявили сигнал «Режим» и подняли в воздух истребители, чтобы его сбить. Однако пропал он так же быстро, как и появился. Сейчас местные силовики проверяют окрестности на наличие упавших дронов и прочего», — говорится в сообщении Mash.