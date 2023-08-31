«Указывал, кто будет в аду, а кто в раю»: экс-священнику дали три года за фейки об армии

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима по делу о фейках про Российскую армию священника Иоанна Курмоярова. Ранее он жил на Украине, но в 2018 году опубликовал пост с георгиевской лентой. Его обвинили в пророссийской пропаганде и удалили из Епархии. Курмояров уехал в Россию, где в 2020 году выступил с критикой убранства Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье, после чего был лишен сана.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии бывшего священника Иоанна (Дмитрия) Курмоярова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Еще на два года суд запретил Курмоярову деятельность, «связанную с размещением публикаций» в интернете.

«Курмояров вину признал полностью, раскаялся», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Не фейки, а догмы

По версии следствия, с которой согласился суд, Курмояров разместил в соцсетях несколько видеозаписей с ложной информацией о Вооруженных силах РФ.

«Курмояров предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждет Российскую армию дальше, <...> указывал, кто будет в аду, а кто в раю, дополняя все вышеизложенное счетом для сбора пожертвований для тех, кто хочет «верить разумно», — сообщала ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение просило семь из десяти возможных лет лишения свободы для 55-летнего священнослужителя. В СИЗО Курмояров находится с начала июня 2022 года. Следствие установило, что на своем YouTube-канале он разместил более 60 роликов. По версии прокуратуры, Курмояров действовал из корыстных побуждений и по мотивам политической ненависти. В ходе процесса экс-священнослужитель сменил трех адвокатов. Его адвокат Луиза Магомедова сообщала журналистам, что во время пребывания в СИЗО у Курмоярова возникли проблемы со здоровьем.

«Он просил суд принять во внимание главное — он не политик, не госслужащий и никогда им не был, а ролики снимал и выкладывал, потому что ему больно из-за конфликта между православными христианами и вообще он, как и положено священнослужителю, пацифист, — писала по результатам одного из последних заседаний суда «Фонтанка». — Мотив его поступка был не политический, а исключительно религиозный. Курмояров много цитировал священные строки, доказывая с их помощью, что слова о русских и их судьбе в связи с боевыми действиями не его выдумка, а православные догмы».

«Коммерсант» сообщает, что в ходе одного из заседаний Курмояров утверждал, что следствие не может объективно установить его мотивы из-за отсутствия богословского образования.

Курмояров покинул Украину после поста с георгиевской лентой

Ранее Курмояров был гражданином Украины. По данным «Фонтанки», в 2018 году он, будучи священником Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, привлек внимание Службы безопасности Украины постом с изображением георгиевской ленточки. В отношении него возбудили административное дело, обвинили в пророссийской пропаганде и удалили из епархии, Курмояров уехал в Россию.

В 2020-м уже в Новосибирской епархии его, по данным Telegram-канала Baza, уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост с критикой убранства Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье. В апреле этого года указом патриарха Кирилла его лишили сана.