Военная операция на Украине. День 519-й

08:17

Киев все еще располагает силами для продолжения контрнаступления, украинское руководство решит, когда их применить — с таким утверждением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством, - отметил Остин, говоря об украинской стороне. - И если это будет сделано в подходящий момент, есть надежда, что это предоставит возможности, и, может быть, позволит им изменить динамику на поле боя».

По версии Остина, у Киева «все еще есть некоторые возможности» в том, что касается проведения наступательных операций. «И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — считает глава Пентагона.