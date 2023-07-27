Военная операция на Украине. День 519-й

В Запорожской области 9 детей погибли и 19 пострадали от действий ВСУ с декабря, сообщила советник главы региона по правам ребенка Юлия Сажаева — ТАСС.
Киев все еще располагает силами для продолжения контрнаступления, украинское руководство решит, когда их применить — с таким утверждением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.
«Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством, - отметил Остин, говоря об украинской стороне. - И если это будет сделано в подходящий момент, есть надежда, что это предоставит возможности, и, может быть, позволит им изменить динамику на поле боя».
По версии Остина, у Киева «все еще есть некоторые возможности» в том, что касается проведения наступательных операций. «И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — считает глава Пентагона.
Ллойд ОстинBoris Roessler/dpa/Global Look Press
ВСУ начали основную фазу контрнаступления, пишет газета New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона.
Как говорится в сообщении, Украина «начала основной удар своего контрнаступления». Утверждается, что ВСУ «бросили в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве», многие из которых прошли подготовку на Западе.
По информации других источников издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.
Группировка войск «Юг» успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на трех направлениях — ТАСС.
Отряд БОБР за 10 месяцев на СВО уничтожил более 50 единиц техники при помощи FPV-дронов — ТАСС.
Активность ВСУ на правобережье Днепра снизилась после уничтожения склада ГСМ на Херсонщине — ТАСС.
Венгрия намерена поддерживать отношения с Россией, поскольку открытые каналы диалога с Москвой могут поспособствовать мирным переговорам по Украине — такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Петер СийяртоGlobal Look Press
Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации начать передачу Международному уголовному суду якобы имеющихся у Вашингтона данных о приписываемых российской стороне преступлениях на Украине, сообщает Reuters.
Взрывы минувшей ночью произошли в Харькове, а также в Житомирской и Хмельницкой областях, сообщило украинское издание «Зеркало недели».