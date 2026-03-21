Названа причина огненного ДТП с бензовозом под Ростовом

Причиной огненной аварии с бензовозом в Ростовской области стало неисправное колесо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«У машины лопнуло колесо, из-за чего тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После этого бензовоз улетел в кювет и взорвался. Участвовавшие в аварии автомобили также вспыхнули и сгорели», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на месте ДТП сильное задымление. Прибывшие спасатели ликвидируют возгорание: площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Инцидент произошел на 33 километре трассы Ростов-Таганрог днем 21 марта. Автомобилисты запечатлели последствия. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. В результате серьезного ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое — пострадали.

Ранее автомобиль протащил ребенка несколько метров в Красноярске.