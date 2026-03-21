Всему миру посоветовали снизить скорость на дорогах и перейти на удаленку

Международное энергетическое агентство (МЭА) посоветовало всем странам снизить скорость на автомагистралях и призвало людей добираться до работы на общественном транспорте, а в идеале в дальнейшем и вовсе перейти на удаленную работу. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Агентство выпустило рекомендации для правительств, чтобы смягчить последствия от роста цен на энергоносители, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. В МЭА подчеркнули, что подобные шаги могут помочь в сложившихся условиях.

Кроме того, в организации посоветовали странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах, «предоставив транспортным средствам с нечетными номерами право проезда в определенные дни недели, а транспортным средствам с четными номерами — в другие».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

