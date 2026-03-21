Власти Уфы рассказали об устранении последствий атаки дронов ВСУ

Последствия падения дрона на строящийся дом в Уфе устранены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Башкирии.

«Город продолжает функционировать в штатном режиме. Жизнеобеспечение микрорайона Затон и других районов Уфы не нарушено. Службы гражданской защиты продолжают работать в усиленном режиме, сохраняя контроль над ситуацией», — говорится в сообщении.

Утром 21 марта беспилотники врезались в новостройку, повредив крышу и несколько квартир. В результате пострадали два человека — строители, работавшие на объекте. Госпитализация им не потребовалась, пожар на месте был оперативно потушен.

Очевидцы сообщили, что около 09:20 утра услышали громкий звук, после чего над зданием появился дым. При этом дом еще не введен в эксплуатацию и не заселен. В регионе был объявлен режим беспилотной опасности.

За прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Они были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

