«Фотографируются, устраивают шоу». Депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

Желающие посетить воинские части в зоне СВО депутаты Госдумы теперь обязаны согласовать поездку с министром обороны Шойгу или начальником Генштаба Герасимовым. По словам источника издания РБК, военные пожаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне». Источник газеты «Ведомости» связал ограничение с недавним попаданием депутата Бородая под обстрел на фронте. Многие депутаты решают поехать в зону СВО, среди них Хубезов, Саблин, Милонов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На спецоперацию с разрешения Шойгу

Депутаты Госдумы при желании посетить воинские части и подразделения в зоне специальной военной операции на Украине теперь обязаны согласовывать поездку с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщило РБК со ссылкой на сообщение трех представителей нижней палаты парламента. Отправлять на согласование запрос на поездку будет руководство Госдумы.

По словам собеседников издания, парламентариев уведомили о новых правилах после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Письмо получили на прошлой неделе и носило оно рекомендательный характер.

Также источник РБК уточняет, что депутаты не могут без разрешения посещать воинские части и встречаться на их территории с личным составом, но могут свободно приезжать в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, передавать военным помощь и встречаться с солдатами на нейтральной территории.

В документе также рекомендовали доставлять депутатов военными бортами только в случае острой необходимости и только по личному запросу Володина или его заместителей.

Основные причины

По словам одного из собеседников, письмо такого содержания решили направить, поскольку военные жаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне», посетители из Госдумы «постоянно фотографируются, устраивают шоу». Еще один парламентарий согласился, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». Но никаких конкретных фамилий в письме не указывали.

Источник в Госдуме газеты «Ведомости» также предположил, что соответствующее решение приняли после попадания под обстрел депутата Госдумы Александра Бородая. «Решили обойтись без лишних рисков», — сказал собеседник. На прошлой неделе Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне СВО. По информации источника Telegram-канала «Союз добровольцев Донбасса», он не пострадал. Ранения получили два офицера, которые находились вместе с Бородаем.

Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью НСН предположил, что запрет на поездки депутатов в зону боевых действий связан с тем, что они могут случайно раскрыть позиции ВС РФ или получить ранения.

«Причина в том, что коллеги, которые приезжали сюда, действительно делали фотографии вместе с бойцами и земляками тех регионов, от которых они избирались. Естественно, это может как-то навести противника на наши позиции. Вторая причина — это то, что депутаты без охраны, сопровождения, бронежилетов и касок. <...> Они могут получить ранения и другие тяжкие последствия», — пояснил Водолацкий.

Зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин подтвердил изданию «Подъем» запрет на выезд депутатов в зону СВО без разрешения Минобороны. Как отметил Саблин, до этого парламентариям не требовалось ставить в известность Генштаб, «но солидные люди всегда согласовывали» поездки в зону спецоперации.

Саблин — одни из добровольцев среди депутатов, которые отправились на фронт. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщал, что написал заявление в Минобороны с просьбой отправить его в зону СВО. Депутат Сергей Сокол в апреле вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Воевать отправился зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Депутат служит младшим сержантом артиллерии.

В феврале депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что регулярно ездит в зону специальной военной операции. В апреле депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вернулся домой из зоны проведения специальной военной операции, куда он уходил добровольцем. В конце июня депутат Дмитрий Хубезов подал документы в военкомат Кунцевского района Москвы для отправки в зону спецоперации. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что Хубезов отправляется в зону СВО уже в третий раз и будет там работать в полевых госпиталях.

В мае 2022 года Володин на заседании совета Думы заявил о необходимости «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Тогда он отметил, что депутаты пропускают заседания из-за поездок в Донбасс. Как обратил внимание Володин, многие депутаты уже находятся в Донбассе и обеспечение их охраны «стоит как вся спецоперация». В ответ Турчак заявил, что комментировать поездки депутатов от «Единой России» в зону СВО могут только те, кто был там и «пропустил это все через себя».