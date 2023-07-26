Какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа

Из-за роста ставок утильсбора и резкого падения курса рубля перегонщики-частники и автодилеры намерены отказаться от поставок наименее рентабельных моделей, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Под угрозой импорт некоторые модели Hyundai, Kia, Jeep и даже большие кроссоверы BMW и Mercedes-Benz. Какие именно машины покинут российский рынок, разбиралась «Газета.Ru».

На российском авторынке станет меньше доступных для покупки моделей, а за автомобили с объемными моторами придется платить на сотни тысяч рублей больше из-за новых ставок утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 августа. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. Его компания специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии.

Чужой палисад

«В России популярна модель Hyundai Palisade, таких машин много привозят. У нее есть версии с моторами V8 объемом 3,5 литра и 3,8 литра. Это модель с классическим «автоматом» — старая школа, многие такой автомобиль хотели бы, особенно на севере страны. Однако этот вариант точно уйдет с рынка, потому что сильно подорожает», – рассказывает Рогов.

Еще один популярный семейный корейский минивэн, Kia Carnival с атмосферным двигателем 3,5 литра, подорожает примерно на 1 млн рублей и тоже перестанет пользоваться спросом у россиян,

уверен собеседник. В число моделей, которые потеряет рынок России, войдет также внедорожник Jeep Grand Cherokee с объемом двигателя 3,6 литра, говорит он.

Судя по открытым данным классифайдов, сейчас такие Kia Carnival и Hyundai Palisade стоят от 4,5 млн рублей. Помимо них частники ввозят в Россию множество популярных моделей с объемом мотора от 3.0 литров, включая минивэн Hyundai Staria, внедорожник Toyota Land Cruiser 300, седан Toyota Camry, кроссоверы Volkswagen Touareg, Lexus RX 350, Hyundai Santa Fe, Kia Mohave, Sorento и прочие. Эти машины более востребованы, они не относятся к нишевым, но цена на них вырастет на 1 млн рублей и выше, полагает эксперт.

«Те же самые Geely Tugella и Monjaro у нас уже в 1,5 раза дороже, чем в Китае. Изменения на валютном рынке и повышение утильсбора уже дали результат:

продавцы активно переписывают ценники, и осенью клиенты почувствуют разницу по полной программе.

Другое дело, если мы говорим об очень дорогих автомобилях, таких как Audi RS Q8, которые стоят дороже 10 млн рублей. Кто может позволить себе потратить такую сумму и хочет именно такую машину, тот сможет заплатить и на миллион больше», – отмечает Рогов.

Математика утиля

По обновленным ставкам утильсбор для юридических лиц за машину с объемом мотора от 3.0 литров составит 970 тыс. рублей вместо 259,6 тыс. рублей, а от 3,5 литра — 1,2 млн рублей, хотя по прежней ставке платить требовалось вдвое меньше — 445 тыс. рублей. За машину с двигателем объемом до 2.0 литров утильсбор вырастет со 178,4 тыс. до 300 тыс. рублей; от 2.0 до 3.0 литров – с 281,6 тыс. до 844 тыс. рублей.

По электромобилям самый серьезный скачок сбора – в 10 раз: с 32,6 тыс. до 360 тыс. рублей вне зависимости от мощности.

Закрывается и лазейка, по которой дилеры растамаживали по низкой ставке автомобиль на физлица — если ввезенная иномарка будет продана частником в течение трех лет, то ему придется оплатить утильсбор по ставке юрлица. Более того, для машин с мотором свыше трех литров (они правительством относятся к премиальным) с физлица попросят повышенную оплату утиля, как для юрлиц.

Средняя стоимость автомобилей премиум-сегмента вырастет примерно на 1 млн рублей,

соглашается с Роговым директор по продажам автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«Из-за повышения утилизационного сбора будет невыгодно ввозить автомобили, у двигателей которых большой литраж. Например, это модели BMW X5, Mercedes-Benz GLS. То есть все автомобили, утильсбор на которые составит 1 млн рублей и более», — говорит Желобов.

По его словам, после повышения валютного курса с 80 до 100 рублей за евро автомобили прибавили 20% к стоимости, это препятствует органичному развитию автобизнеса и приводит к недостатку поступлений автомобилей по системе trade-in. Кроме того, в объявлениях начинают доминировать автомобили с пробегом с внутреннего рынка, срок владения которых существенно вырос, а качество снизилось, отмечает представитель дилерского холдинга.

Средний чек — 3 млн рублей

Если в первой половине 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 2,7 млн рублей, то из-за новых ставок утильсбора она вырастет минимум на 10% и приблизится к 3 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Средневзвешенная цена к концу года может вырасти минимум на 10%. Будет расти доля китайских производителей, и они будут повышать цены, но, возможно, не так быстро, как дорожает валюта», — сказал Удалов.

Львиная доля рынка автомобилей с моторами от 3.0 литров – это премиум-сегмент, поэтому повышение цен на 1-1,2 млн рублей не отпугнет большинство потенциальных покупателей таких машин, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Сильнее волнует ситуация с автомобилями с агрегатами 1.0-2.0 литра, в этом сегменте повышение цен на 120 тыс. рублей – это достаточно болезненно», – отмечает Моржаретто.

Дилерам стало невыгодно привозить по параллельному импорту автомобили дешевле 1,5 млн рублей из-за высоких затрат на логистику, из-за которых конечная стоимость машины окажется очень высокой, указывает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

«Средняя стоимость нового автомобиля сегодня на рынке составляет около 2,5 млн рублей. Конечно, можно ожидать, что новые автомобили в целом к концу года еще подорожают. На это повлияет не только утильсбор, но и колебания курса валют. Цены могут повыситься в среднем на 10%», – прогнозирует он.

В июле высокий спрос на новые автомобили был обусловлен их скорым подорожанием, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Предполагаю, что когда машины, контрактованные после даты введения нового утильсбора, придут к нам в октябре, тогда мы увидим реальную ситуацию. Сейчас есть ощущение, что машины подорожают на 8-12% в зависимости от сегмента. Продавцы не станут отказываться от части своей прибыли, поэтому и будут увеличивать цены, что ляжет на плечи покупателей», — добавил собеседник.