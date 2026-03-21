Российская фигуристка: Валиева с тройным акселем и четверным тулупом будет безоговорочным лидером

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила, что фигуристка Камила Валиева будет безоговорочным лидером с тройным акселем и четверным тулупом, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, даже с одним тройным акселем она может претендовать на первое место. А если добавит в программу ещё и четверной прыжок, то, конечно, станет безоговорочным номером один», — сказала Радионова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России. Следующим турниром, в котором примет участие фигуристка, станет Кубок Первого канала. Соревнования пройдут с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.



