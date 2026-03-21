В «Ростове» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба

Тренер «Ростова» Альба : не обращаем внимание на слухи о финансовых проблемах

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что в клубе не обращают внимание на слухи о финансовых проблемах клуба, передает «Матч ТВ».

«Не обращаем на это внимания. Мы делаем то, что от нас зависит», — сказал Альба.

20 марта стало известно, что «Ростов» рискует не поехать на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против нижегородского «Парни НН» из-за отсутствия денег. Отмечается, что счета клуба заблокированы из-за долгов. Клуб смог нати деньги на выезд в Грозный, но теперь у «Ростова» нет понимания, где найти деньги на поездку в «Краснодар».

Встреча «Ростова» и «Пари НН» должна состояться 5 апреля. Команды должны выйти на поле в 15:00 по московскому времени.



Ранее «Динамо» обыграло «Ростов», одержав четвертую победу подряд.