Западный аналитик рассказал, что система антироссийских санкций рушится

Система антироссийских санкций разрушается с каждым днем продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Дизену, размещенном на его YouTube-канале.

«Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса», — сказал он.

По словам эксперта, речь не о том, чтобы снять санкции на 30 дней, а потом ввести их снова. Если приходится отменять эти меры, даже на короткое время, по ним наносится мощный удар.

До этого США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

