«Против политики Запада». Путин впервые поздравил Ким Чен Ына с победой в войне

Президент Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в победе в Корейской войне 1950 — 1953 годов. Российский лидер впервые поздравил Пхеньян с этим праздником. В письме Путин призвал беречь и приумножать «славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», а также продолжать противостоять коллективному Западу. В Пхеньяне с визитом находится глава Минобороны России Шойгу. Он вместе с Ким Чем Ыном посетил «Выставку вооружений — 2023» и принял участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Славные традиции дружбы

Президент России Владимир Путин впервые поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с победой корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950 — 1953 годов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания — благополучия и мира»,— говорится в телеграмме, направленной главе КНДР, по случаю 70-летия победы.

В телеграмме Путин отметил, что корейская армия под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена воевала за независимость родины и одержала победу. Северокорейской армии в столкновении с военными Южной Кореи и коалиции во главе с США помогали советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.

Как обратил внимание Путин, поддержка Северной Кореей спецоперации России на Украине и схожий взгляд стран на ключевые международные вопросы — показывает общую решимость противостоять политике коллективного Запада. Пхеньян оказывает России поддержку во время голосований в генассамблее ООН. После 24 февраля 2022 года 141 страна мира призвала Москву вывести войска из Украины. КНДР проголосовала против этой резолюции. Также Пхеньян не поддержал резолюцию с осуждением референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Путин впервые поздравил Ким Чен Ына с окончанием Корейской войны, хотя председатель госсовета КНДР ежегодно поздравляет президента Российской Федерации с Днем Победы 9 мая.

Шойгу в КНДР

Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу находится в КНДР с 25 июля. Накануне глава Минобороны России провел переговоры с главой Минобороны КНДР Кан Сун Намом. Коллеги договорились об укреплении российско-северокорейских военных связей.

Также Ким Чен Ын вместе с российской военной делегацией во главе с Шойгу побывали на «Выставке вооружений — 2023», проходящей в Пхеньяне. Северокорейский лидер и Шойгу вместе осмотрели современные вооружения, а также обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия.

В ходе этой встречи российский министр передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина, также Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Ранее 27 июля Шойгу в ходе своего официального визита встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Шойгу поучаствовал в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне.

close Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023», 27 июля 2023 года Ким Чен Ын и Сергей Шойгу перед посещением выставки военной техники по случаю 70-й годовщины перемирия в Корейской войне, 27 июля 2023 года Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время концерта по случаю 70-летия окончания Корейской войны, 27 июля 2023 года Министра обороны России Сергея Шойгу (в центре) встречают военнослужащие Корейской народной армии в международном аэропорту Пхеньяна в Пхеньяне, КНДР, 25 июля 2023 года Министр обороны Северной Кореи Хон Сон Нам на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, 27 июля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Объединение полуострова

Корейская война началась 25 июня 1950 года с вторжения КНДР на территорию Южной Кореи — северокорейский лидер Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, организовал попытку объединения полуострова под своей властью. В Пхеньяне назвали вторжение освободительной войной. В 1950 году обе страны не признавали границы друг друга, называя себя одним легитимным правительством. ООН осудила действия Пхеньяна, назвала их нарушением мира и вторжением.

Американская армия под флагом ООН, а также Франция и Великобритания поддержали Южную Корею. Со стороны Северной Кореи в противостоянии участвовали китайские добровольцы. КНДР также получала поддержку от СССР. Конфликт завершился 27 июля 1953 года перемирием и созданием демилитаризованной зоны по 38-й параллели вблизи границы, пролегающей до начала противостояния.

Пхеньян своих целей не достиг, оба государства до сих пор не подписали мирный договор. В КНДР ежегодно отмечают 27 июля как день победы в Корейской войне.

«Корейская война 1950–1953 годов не принесла лавров победы ни КНДР, ни Южной Корее. Соглашение о перемирии от 27 июля 1953 года не решило проблему создания единого корейского государства. Более того, Корейский полуостров стал источником нестабильности в Северо-Восточной Азии, а с появлением у Пхеньяна ядерного арсенала возникает угроза глобального характера», — говорится в справке от Минобороны России.