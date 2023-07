«Бросили в бой тысячи военных». Что на Западе говорят о наступлении Украины

The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщает, что ВСУ в Запорожье либо начали основную фазу наступления, либо проводят подготовительную работу и ротацию войск. Того же мнения придерживается собеседник The Washington Post. В свою очередь замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон и Вашингтон помогали Киеву планировать наступательную операцию, которая, по его словам, «оправдывает ожидания».