Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по объекту в Натанзе

Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке США и Израиля на ядерный объект в иранском городе Натанз, радиоактивный фон не был превышен. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

«Иран уведомил МАГАТЭ, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Увеличение уровня радиации не зафиксировано», - отмечается в публикации.

21 марта организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о том, что военные Израиля и США ударили по комплексу по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в МАГАТЭ допустили эвакуацию целых городов Ближнего Востока.