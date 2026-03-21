Орбан заявил, что ЕС действует по указке Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза перестали защищать интересы европейцев, а вместо этого открыто поддерживают Украину и конфликт в этой стране. Слова политика передает ТАСС.

»Брюссель перестал защищать интересы европейцев, он защищает интересы Украины и делает то, что от него хочет Владимир Зеленский», — сказал Орбан на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Он отметил, что именно по этой причине Брюссель и Киев хочет сместить в Венгрии действующую власть и установить в стране проукраинских политиков. Для этого, по словам премьера, Брюссель заблокировал в ЕС деньги, которые причитались Будапешту, а Украина ввела против Венгрии нефтяную блокаду, перекрыв поставки по трубопроводу «Дружба».

Орбан заявил, что он и правительство страны будут бороться и намерены одержать победу на выборах.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля будет избран состав Национального собрания страны, главным оппонентом партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Также Орбан и Мадьяр являются кандидатами от своих партий на пост главы венгерского правительства.

Ранее в Венгрии рассказали, на что может повлиять конфликт Будапешта с Украиной.