Посольство России в Великобритании призвало СМИ Великобритании изучить преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения вместо того, что распространять ложь о якобы похищении украинских детей.

В посольстве обратили внимание на то, что количество «похищенных» детей в сообщениях британских СМИ постоянно менялись: звучали 1,5 миллиона, затем 200 тысяч, затем 35 тысяч, теперь — 1200. Между тем на переговорах в Стамбуле представители Украины смогли передать России список лишь из 339 фамилий. Проверка установила, что большинство детей из полученного списка в России никогда не находилась, многие обнаружились в Германии и других странах Запада.

Дипломаты подчеркнули, что российские военные вывозили детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их, тогда как украинские военнослужащие использовали мирное население в качестве прикрытия и заложников.

В посольстве РФ допустили, что фейки об украинских детях распространяют, чтобы отвлечь внимание от настоящих преступлений, которые содержатся в файлах по делу скандально-известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее Мария Захарова назвала обвинения Киева об украденных детях «гастролями сумасшедшего дома».