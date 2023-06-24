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Политика

Военная операция на Украине. День 486-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 486-й день

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РИА Новости
В Москве и Подмосковье усилены меры безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах на фоне вчерашних заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина. В центр Ростова-на-Дону стянута военная техника, глава региона Голубев призвал жителей без необходимости не покидать дома и не ездить в центр. На подъездах к городу замечены колонны военной техники. Песков сообщил, что силовики круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.
Трансляция
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9.08

Полный текст обращения Минобороны к бойцам ЧВК «Вагнер»:

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность».

9.07

Режим КТО введен в Воронежской области, сообщили в НАК.

9.05

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

9.00

⚡️В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил НАК.

8.57

8.47

⚡️Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил Песков.

8.46

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 «Дон», на нескольких участках дороги из-за ограничений движения большие скопления транспорта.

По словам главы региона, он поручил организовать доставку необходимого застрявшим в пробках.

8.44

Все массовые мероприятия отменены в Липецкой области, сообщили власти региона.

8.33

В центре Ростова-на-Дону есть ограничение движение по ряду улиц, обстановка спокойная, рассказали РИА Новости очевидцы.

В настоящее время несколько зеленых грузовиков стоят возле здания ГУМВД России по Ростовской области. «Они перегородили движение транспорта по Большой Садовой от МВД в сторону ж/д вокзала», — рассказал один из собеседников агентства.

8.26

В Воронежской области отменили все массовые мероприятия, сообщил губернатор Гусев.

8.20

Усиленные меры безопасности вслед за Ростовской областью введены в Воронежской и Липецкой областях.

8.18

Введены временные ограничения в движении транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова-на-Дону, заявил глава региона Голубев.

8.10

❗️Посольство Казахстана в Москве обратилось к согражданам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России, говорится заявлении дипломатического представительства.

8.09

8.08

ПВО отразила атаку БПЛА в небе над Курском, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу», — написал он в Telegram-канале.

8.07

Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на лисичанском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

8.06

❗️Антитеррористические мероприятия проводятся в Москве, введен дополнительный контроль на дорогах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В столичном регионе могут быть отменены массовые мероприятия.

8.05

Ночью 24 июня взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Виннице, Кировограде, Николаеве.

8.04

На трассе М-4 «Дон» замечены колонны военной техники, въезды и выезды из Ростова-на-Дону частично перекрыты.

8.03

В то же время Минобороны РФ опровергает информацию о введении в Ростове-на-Дону коммендантского часа.

8.02

⚡️Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. По данным ТАСС и РИА Новости, в центр Ростова-на-Дону ночью была стянута военная техника. Общественный транспорт в городе утром в субботу начал работу по расписанию, однако часть маршрутов изменены. Все массовые мероприятия на выходные отменены.

8.01

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации генерал Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» не играть на руку противнику и решить проблемы мирным путем.

8.00

Ночью в Минобороны РФ сообщили, что Киев воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сосредотачивает на бахмутском тактическом направлении подразделения для наступления.

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