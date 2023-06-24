Военная операция на Украине. День 486-й

Полный текст обращения Минобороны к бойцам ЧВК «Вагнер»:
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность».
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
⚡️В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил НАК.
Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 «Дон», на нескольких участках дороги из-за ограничений движения большие скопления транспорта.
По словам главы региона, он поручил организовать доставку необходимого застрявшим в пробках.
В центре Ростова-на-Дону есть ограничение движение по ряду улиц, обстановка спокойная, рассказали РИА Новости очевидцы.
В настоящее время несколько зеленых грузовиков стоят возле здания ГУМВД России по Ростовской области. «Они перегородили движение транспорта по Большой Садовой от МВД в сторону ж/д вокзала», — рассказал один из собеседников агентства.
Усиленные меры безопасности вслед за Ростовской областью введены в Воронежской и Липецкой областях.
Введены временные ограничения в движении транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова-на-Дону, заявил глава региона Голубев.
❗️Посольство Казахстана в Москве обратилось к согражданам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России, говорится заявлении дипломатического представительства.
ПВО отразила атаку БПЛА в небе над Курском, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу», — написал он в Telegram-канале.
Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на лисичанском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
❗️Антитеррористические мероприятия проводятся в Москве, введен дополнительный контроль на дорогах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В столичном регионе могут быть отменены массовые мероприятия.
Ночью 24 июня взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Виннице, Кировограде, Николаеве.
На трассе М-4 «Дон» замечены колонны военной техники, въезды и выезды из Ростова-на-Дону частично перекрыты.
В то же время Минобороны РФ опровергает информацию о введении в Ростове-на-Дону коммендантского часа.
⚡️Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. По данным ТАСС и РИА Новости, в центр Ростова-на-Дону ночью была стянута военная техника. Общественный транспорт в городе утром в субботу начал работу по расписанию, однако часть маршрутов изменены. Все массовые мероприятия на выходные отменены.
Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации генерал Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» не играть на руку противнику и решить проблемы мирным путем.