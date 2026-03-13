Разработан новый антибиотик, останавливающий смертельную кишечную инфекцию

Исследователи из Лейденского университета разработали экспериментальный антибиотик EVG7, который способен эффективно бороться с опасной кишечной бактерией Clostridioides difficile даже в очень малых дозах. При этом препарат значительно снижает риск повторного заражения — одной из главных проблем при лечении этой инфекции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Clostridioides difficile — одна из самых распространенных причин тяжелых кишечных инфекций, особенно среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Бактерия выделяет токсины, вызывающие сильную диарею и воспаление кишечника. Хотя заболевание обычно лечат антибиотиками, примерно у четверти пациентов инфекция возвращается спустя несколько недель после терапии.

Новый препарат EVG7 был создан в лаборатории профессора Натаниэля Мартина в Институте биологии Лейденского университета. По словам ученых, он представляет собой более мощную и точную версию широко применяемого антибиотика ванкомицина.

Эффективность лекаства ученые проверили на лабораторных мышах. Из-за высокой активности EVG7 исследователи применяли его в значительно меньших дозах, чем стандартные антибиотики. Оказалось, что именно низкая доза давала лучший результат: инфекция у таких животных гораздо реже возникала повторно.

Другие варианты лечения показали худший эффект. Сниженная доза ванкомицина не предотвращала рецидивы, а более высокая доза EVG7 также работала менее эффективно.

Чтобы понять причину такого эффекта, ученые изучили микробиом кишечника животных — сообщество бактерий, которое естественным образом обитает в пищеварительном тракте. Выяснилось, что при применении небольшой дозы EVG7 сохранялось гораздо больше полезных бактерий, особенно представителей семейства Lachnospiraceae.

Многие существующие антибиотики уничтожают значительную часть кишечной микрофлоры, включая полезные бактерии. EVG7, напротив, почти не нарушает микробиом. Сохранившиеся бактерии препятствуют тому, чтобы оставшиеся споры C. difficile снова превратились в активную инфекцию.

Еще одной важной проблемой антибиотиков считается развитие устойчивости бактерий. По словам исследователей, EVG7 даже в малой дозе полностью уничтожает патоген, поэтому риск формирования устойчивости остается низким.

Перед применением у людей препарат должен пройти дополнительные исследования безопасности. Если токсикологические испытания окажутся успешными, клинические испытания могут начаться в течение ближайших нескольких лет. Тем не менее исследователи считают, что EVG7 может стать перспективным методом лечения инфекций C. difficile, которые ежегодно вызывают тысячи госпитализаций по всему миру.



