Танец матки и обрезание в прямом эфире: ведущей и героине мемов Елене Малышевой — 65

Елена Малышева (в девичестве Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. Окончив школу с золотой медалью, поступила на лечебный факультет Кемеровского медицинского института, а затем — в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве. В 1987 году стала кандидатом медицинских наук, в 2007 году — доктором медицинских наук.

Врачебную карьеру начинала в качестве терапевта Московской городской больницы №51, затем стала ассистентом кафедры факультетской терапии Второго мединститута (ныне РНИМУ им. Н. И. Пирогова).

Наибольшую известность Малышева приобрела в качестве телеведущей. В 1992 году на кемеровском телеканале «Кузбасс» вышла ее первая программа «Рецепт». Годом позже на канале «Деловая Россия» (РТР) стартовала ежедневная программа «Врача вызывали?». В 1997 году она стала руководителем и ведущей программы «Здоровье» на ОРТ. С 2010 года и по сей день Елена Малышева ведет на Первом канале телепередачу «Жить здорово».

Программа и ее ведущая породили множество мемов. В 2019 году «Коммунисты России» требовали отстранить Малышеву от эфиров из-за выпуска, в котором актриса Светлана Галка спела и станцевала в костюме матки. Олег Газманов задался вопросом, почему не было танца мужских органов. На самом деле был — танец и песня от лица мужских тестикул, которые тоже разлетелись по соцсетям. В одном из выпусков «Жить здорово» Малышева показала, как правильно совершать акт дефекации, а в другом — наглядно продемонстрировала процесс обрезания.

В 2010-е Малышева подарила рунету мем «Это норма» — именно эту фразу телеведущая часто употребляла в своей программе.

Елена Малышева замужем, супруг — Игорь Малышев, молекулярный биолог, профессор Российского университета медицины. В семье двое сыновей, оба уехали жить в США. У телеведущей есть брат-близнец Алексей Шабунин — академик РАН, президент Российского общества хирургов, главный врач Боткинской больницы в Москве.

 
