Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Больница в ДНР, атакованная 10 марта со стороны ВСУ, частично обрушилась из-за ударов.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Кировской областью, Краснодарским и Ставропольским краями.
ВСУ атаковали с помощью 62 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 96 раз применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группы «Восток» станцию спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
🔴 Минобороны: российские силы ПВО за ночь уничтожили 176 украинских БПЛА.
▫️ 80 – над территорией Республики Крым,
▫️ 29 – над территорией Республики Адыгея,
▫️ 25 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 18 – над акваторией Азовского моря,
▫️ 7 – над территорией Ростовской области,
▫️ 5 – над территорией Курской области,
▫️ 3 – над территорией Ставропольского края,
▫️ 2 – над территорией Брянской области,
▫️ 2 – над акваторией Черного моря,
▫️ 1 – над территорией Астраханской области,
▫️ 1 – над территорией Белгородской области,
▫️ 1 – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 – над территорией Липецкой области,
▫️ 1 – над территорией Республики Татарстан.
