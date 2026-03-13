Над Россией ночью сбили 176 дронов ВСУ. Военная операция, день 1479-й

Силы ПВО за ночь сбили над российской территорией 176 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Военные перехватили и уничтожили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем. Также были сбиты семь БПЛА в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, а также по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.