Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Над Россией ночью сбили 176 дронов ВСУ. Военная операция, день 1479-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1479-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили над российской территорией 176 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Военные перехватили и уничтожили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем. Также были сбиты семь БПЛА в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, а также по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:50

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

9:18

Больница в ДНР, атакованная 10 марта со стороны ВСУ, частично обрушилась из-за ударов.

9:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Кировской областью, Краснодарским и Ставропольским краями.

8:46

ВСУ атаковали с помощью 62 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 96 раз применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

8:21

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группы «Восток» станцию спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

8:05

🔴 Минобороны: российские силы ПВО за ночь уничтожили 176 украинских БПЛА.

▫️ 80 – над территорией Республики Крым,
▫️ 29 – над территорией Республики Адыгея,
▫️ 25 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 18 – над акваторией Азовского моря,
▫️ 7 – над территорией Ростовской области,
▫️ 5 – над территорией Курской области,
▫️ 3 – над территорией Ставропольского края,
▫️ 2 – над территорией Брянской области,
▫️ 2 – над акваторией Черного моря,
▫️ 1 – над территорией Астраханской области,
▫️ 1 – над территорией Белгородской области,
▫️ 1 – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 – над территорией Липецкой области,
▫️ 1 – над территорией Республики Татарстан.

8:00

Сегодня 1479-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!