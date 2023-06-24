Могут быть отключены web-ресурсы. В Роскомнадзоре предупредили об ограничениях Интернета

Ограничения в работе интернет-ресурсов могут вводиться в регионах, где действует режим контртеррористической операции, проинформировали 24 июня в Роскомнадзоре. В субботу этот режим ввели в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом в Роскомнадзоре отметили, что работа мессенджера Telegram в России не ограничивается. Вместе с тем с полудня заметно выросло число сбоев при использовании мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор в субботу, 24 июня, предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции (КТО). Ранее российские власти объявили о введении этого режима на территории Москвы, Московской и Воронежской областей.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что работа мессенджера Telegram в России не ограничивается.

Вместе с тем около 12:00 мск заметно начало расти количество сбоев при использовании Telegram, следует из информации сервиса Downdetector. Пользователи жалуются на работу приложения, указывая на проблемы с соединением с сервером и отправкой сообщений.

Как убедился корреспондент «Газеты.Ru», проблемы с работой web-версии Telegram наблюдаются примерно с 08:00 мск субботы.

Контртеррористическая операция

Режим КТО ввели в Москве, Московской и Воронежской областях утром 24 июня после того, как в пятницу вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» страны в якобы обстреле тылового лагеря частной военной компании и пообещал ответить. В Минобороны РФ назвали эти утверждения «информационной провокацией» и не соответствующими действительности, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина.

В субботу по требованию Генпрокуратуры была заблокирована группа ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте».

На этом фоне в российской столице отменили массовые мероприятия, в частности, выпускные вечера в школах. Аналогичные ограничения ввели власти Московской и Воронежской областей, а также ряда других регионов.

Так, в Ростовской области режим КТО не введен, но отменены массовые мероприятия, изменены маршруты транспорта, ограничено движение по трассе М-4 «Дон», передает РБК.

«Ситуация под контролем, но требует понимания»

В Липецкой области местных жителей призвали не выходить из дома без необходимости. В оперштабе региона заявили, что все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме.

Там добавили, что «ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона».

В Воронежской области до особого распоряжения приостановлены межрегиональные автобусные рейсы, пишет ТАСС.

Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них — проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, ограничение связи и движения. Кроме того, может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.