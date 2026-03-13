Лукашенко пообещал жесточайший ответ на попытки смены власти в Белоруссии

Попытки кого-либо повторить в Белоруссии события 2020 года, когда в стране прошли массовые беспорядки, будут жестко пресекаться. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя тему освобождения так называемых политзаключенных в переговорах с США; его цитирует агентство БелТА.

«Если кто-то попробует повторить 2020 год (речь о протестах оппозиции после президентских выборов — прим. ред.), а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также констатировал, что в переговорах с США звучит вопрос об освобождении заключенных. «Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: ««Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть», — отметил он. — «Ну что, мы будем на этом <...>... друг против друга стоять? Время меняется».

В декабре 2025 года оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Президент Александр Лукашенко принял решение об их помиловании после переговоров со спецпосланником Белого дома Джоном Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

В 2020-2021 годах по Белоруссии прокатилась волна протестов после президентских выборов. Лукашенко заявлял, что протесты в его стране управлялись из Европы, но зачинщиками беспорядков выступали, в частности, граждане Украины.

Ранее Лукашенко заявил о попытке оппозиции сдать экономический суверенитет республики.