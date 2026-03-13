Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Бывший игрок сборной России ответил на критику Сафонова со стороны французских экспертов

Экс-футболист Деменко: Сафонов справился и выиграл конкуренцию в «ПСЖ»
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который выиграл конкуренцию у купленного летом француза Люки Шевалье, но в последнее время находится под критикой от знаменитых в прошлом местных футболистов.

«Во-первых, я рад за Матвея, все равно он уже действительно все показывает. У него есть доверие, он пробил себе место в составе, хотя было действительно сложно после всех этих моментов, но Матвей – молодец, справился. И даже после травмы в Межконтинентальном кубке, когда он взял четыре пенальти в серии, он вернулся в основу. Он пропустил месяц, но снова все доказал. Что касается, экспертов, конечно, они будут искать причины, но Матвей играет, а команда выигрывает. Да, он пропускает, но мы видим у «ПСЖ» проблемы в обороне. Мне кажется, на сегодняшний день он показывает, что действительно может играть в отличной команде, которая проявляет свои качества. А эксперты будут говорить в любом случае. Но он выигрывает конкуренцию у французского вратаря», — рассказал Деменко.

«ПСЖ» выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у английского «Челси» со счетом 5:2. Один из мячей французский клуб забил в быстрой атаке после сейва Сафонова.

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!