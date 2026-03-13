Бывший игрок сборной России ответил на критику Сафонова со стороны французских экспертов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, который выиграл конкуренцию у купленного летом француза Люки Шевалье, но в последнее время находится под критикой от знаменитых в прошлом местных футболистов.

«Во-первых, я рад за Матвея, все равно он уже действительно все показывает. У него есть доверие, он пробил себе место в составе, хотя было действительно сложно после всех этих моментов, но Матвей – молодец, справился. И даже после травмы в Межконтинентальном кубке, когда он взял четыре пенальти в серии, он вернулся в основу. Он пропустил месяц, но снова все доказал. Что касается, экспертов, конечно, они будут искать причины, но Матвей играет, а команда выигрывает. Да, он пропускает, но мы видим у «ПСЖ» проблемы в обороне. Мне кажется, на сегодняшний день он показывает, что действительно может играть в отличной команде, которая проявляет свои качества. А эксперты будут говорить в любом случае. Но он выигрывает конкуренцию у французского вратаря», — рассказал Деменко.

«ПСЖ» выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у английского «Челси» со счетом 5:2. Один из мячей французский клуб забил в быстрой атаке после сейва Сафонова.

