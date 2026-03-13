Размер шрифта
В Пентагоне заявили, что лишили Иран возможности создавать баллистические ракеты

Хегсет: США уничтожили возможности Ирана по производству баллистических ракет
CNP/AdMedia/Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты своими ударами по Ирану уничтожили возможности этой страны по производству баллистических ракет. Его слова передает ТАСС.

«Весь потенциал Ирана по производству баллистических ракет уничтожен. Каждая компания, производящая любой компонент для этих ракет, фактически разгромлена, здания, комплексы и заводские линии по всему Ирану разрушены», — рассказал американский чиновник.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Исламской Республики используют ракеты, которые остались у них на складах.

13 марта президент США анонсировал «очень мощные удары» по Ирану. Он уточнил, что Вашингтон планирует осуществить такие атаки в течение следующей недели.

Накануне государственное телевидение Ирана выпустило первое заявление нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Политик пригрозил отомстить Израилю и США за удары по Исламской Республике и отметил, что власти планируют потребовать компенсации за нанесенный ущерб. Кроме того, он призвал соседние государства как можно скорее закрыть американские военные базы. В эфире Хаменеи не появился — британская газета The Sun утверждает, что политик серьезно пострадал во время одного из ударов и сейчас находится в коме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали сумму, потраченную на операцию против Ирана.

 
