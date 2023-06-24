Важнейшие объекты Москвы взяли под усиленную охрану. В каких регионах ввели режим КТО

В Москве проводятся мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Меры безопасности усилены в Липецкой и Ростовской областях. В Кремле проанонсировали видеообращение президента РФ Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве усилены меры безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — написал он в своем Telegram-канале.

Важнейшие объекты Москвы были взяты под усиленную охрану, передает ТАСС.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции — это необходимо в целях пресечения возможных терактов, отметили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. По его словам, транспорт в городе работает, но изменены маршруты по центру.

«Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова», — написал он в Telegram-канале.

Голубев также поручил всем службам обеспечить нормальное функционирование всех городских систем в Ростове-на-Дону и призвал граждан сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Правоохранительные органы региона предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности, уточнил он.

Кроме того, в Ростовской области перекрыли движение по трассе М-4. Транспортный поток направляют обратно в город.

Меры безопасности усилены и в Липецкой области, жителям региона не рекомендуется ездить в южном направлении, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Что известно о попытке вооруженного мятежа

Накануне вечером в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала появляться информация о нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны России сообщили, что эти сведения являются ложными.

В Кремле заявили, что президент РФ проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что «необходимые меры принимаются», и рассказал, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с видеообращением.

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах после его поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

В НАК сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Там призвали основателя ЧВК прекратить противоправные действия.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов.

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента РФ и «решить все проблемы мирным путем».