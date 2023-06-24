«Обманом втянули в преступную авантюру». В Минобороны РФ обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

В субботу в Минобороны России заявили, что бойцов частной военной компании «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру», и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже:
«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь.
«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — указали в ведомстве.
Ранее замкомандующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента РФ и «решить все проблемы мирным путем», передает ТАСС.
На этом фоне 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Меры безопасности также усилены в Ростовской и Липецкой областях.
На время действия режима КТО приняты, в частности, следующие меры и ограничения:
— проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность;
— «удаление» физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
— усиление охраны общественного порядка;
— ведение контроля телефонных переговоров и «иной информации», передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;
— ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
— временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы;
— ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ.
Что известно о попытке вооруженного мятежа
23 июня в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начала распространяться информация о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ опровергли эти данные.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов.