«Обманом втянули в преступную авантюру». В Минобороны РФ обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

24 июня Минобороны РФ заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру, и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже. В ведомстве утверждают, что члены нескольких отрядов «уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь, добавили в министерстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу в Минобороны России заявили, что бойцов частной военной компании «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру», и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже:

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В МО РФ добавили, что всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь.

«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — указали в ведомстве.

Ранее замкомандующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента РФ и «решить все проблемы мирным путем», передает ТАСС.

На этом фоне 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Меры безопасности также усилены в Ростовской и Липецкой областях.

На время действия режима КТО приняты, в частности, следующие меры и ограничения:

— проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность;

— «удаление» физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

— усиление охраны общественного порядка;

— ведение контроля телефонных переговоров и «иной информации», передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;

— ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

— временное отселение физических лиц, проживающих в пределах отдельных территорий, на которых введен правовой режим КТО, в безопасные районы;

— ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ.

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Что известно о попытке вооруженного мятежа

23 июня в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начала распространяться информация о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ опровергли эти данные.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов.