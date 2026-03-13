Власти Кубы заявили о состоянии дел с топливом в стране

Президент Диас-Канель: более трех месяцев на Кубу не прибывали судна с топливом

Более трех месяцев на Кубу не прибывало ни одного судна с топливом. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе пресс-конференции, передает RT.

«Больше трех месяцев ни одного судна с топливом не прибывало в страну», — сказал он.

До этого посол Кубы в Австрии Пабло Берти Олива сообщал, что страна в условиях энергетической блокады США начала использовать солнечные батареи из Китая. Однако обеспечить энергией всю страну с их помощью не представляется возможным.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

