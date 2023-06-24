«Толкают страну к анархии и братоубийству». Путин выступил с обращением

После событий, связанных с попыткой мятежа со стороны ЧВК «Вагнер», президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам. По его словам, «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, – предали Россию и ответят за это». В сторону должно быть «отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», указал глава государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу утром, 24 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам на фоне попытки вооруженного мятежа.

Вечером в пятницу в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали распространяться утверждения о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны России опровергли эту информацию.

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу ВС РФ, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений.

Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа.

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей», — сказал Путин в видеообращении.

По его словам, «в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны.

Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства», — заверил президент РФ.

Последние действия со стороны ЧВК «Вагнер» и заявления основателя компании Евгения Пригожина глава государства назвал предательством.

«А то, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене.

К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.

Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

ВС РФ и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов.

Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

close Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Ситуация в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», — отметил Путин.

По его словам, «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию и ответят за это».

«А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», — следует из распространенного пресс-службой Кремля текста.

Напомним, что в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Меры безопасности усилены в Липецкой и Ростовской областях.

В Минобороны РФ ранее заявили, что бойцов ЧВК «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру», и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже.