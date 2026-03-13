Размер шрифта
В России захотели усложнить развод

Депутат Госдумы Милонов согласился с идеей усложнить развод через «Госуслуги»
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Член Общественной палаты России Наталья Москвитина призвала пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги», ее инициативу поддержал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Об этом сообщает «360».

Парламентарий считает, что усложнение процедуры сохранит больше семей.

«Если у людей кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться. Им просто нужна помощь», — считает Милонов.

По его словам, эта инициатива предполагает привлечение психологов, адвокатов для работы с супругами.

До этого предприниматель и эксперт рынка ИЖС, основатель строительной компании RUDOM рассказал, что россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке. По его словам, отдельные пары стали использовать развод как юридический инструмент, чтобы получить финансирование, которого иначе не хватает.

Ранее супруги развелись после 16 лет брака из-за облысения жены.

 
