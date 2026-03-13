Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Коми подросток планировал напасть на школу с оружием и попал под арест

В Коми подростка отправили под арест за подготовку нападения на школу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подростка из Коми подозревают в подготовке нападения на учащихся и учителей в его школе. Об этом сообщает Усть-Вымский районный суд Республики Коми.

По данным следствия, с некоторыми людьми из учебного заведения у 15-летнего юноши была личная неприязнь, поэтому с мая прошлого года он стал готовить нападение.

Он предполагал, что в мае текущего года сможет прийти в учебное заведение оружием и боеприпасами, которые хотел взять у отца, после чего выстрелить в учащихся и сотрудников. Соответствующими идеями он делился в тематических группах в социальных сетях, информацию для нападения черпал в интернете.

«Довести задуманное до конца несовершеннолетний не сумел в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Так как школьник планировал опасное преступление и мог нанести вред людям, его отправили под арест на два месяца.

Ранее в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!