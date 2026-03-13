В Коми подросток планировал напасть на школу с оружием и попал под арест

В Коми подростка отправили под арест за подготовку нападения на школу

Подростка из Коми подозревают в подготовке нападения на учащихся и учителей в его школе. Об этом сообщает Усть-Вымский районный суд Республики Коми.

По данным следствия, с некоторыми людьми из учебного заведения у 15-летнего юноши была личная неприязнь, поэтому с мая прошлого года он стал готовить нападение.

Он предполагал, что в мае текущего года сможет прийти в учебное заведение оружием и боеприпасами, которые хотел взять у отца, после чего выстрелить в учащихся и сотрудников. Соответствующими идеями он делился в тематических группах в социальных сетях, информацию для нападения черпал в интернете.

«Довести задуманное до конца несовершеннолетний не сумел в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Так как школьник планировал опасное преступление и мог нанести вред людям, его отправили под арест на два месяца.



Ранее в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы.