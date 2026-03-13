Размер шрифта
Пятница, 13-е, станет днем самых интенсивных ударов США по Ирану, заявили в Пентагоне

Генерал ВС США Кейн: 13 марта станет днем самых сильных ударов Штатов по Ирану
Reuters

Тринадцатого марта американские военные будут наносить самые интенсивные удары по Ирану с момента начала операции, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн. Его слова передает РИА Новости.

«Фактически сегодня... будут самые интенсивные удары», — подчеркнул Кейн.

Генерал Кейн также заявил, что интенсивность ударов далее будет только увеличиваться.

До этого стало известно, что лидеры страны «Большой семерки» (G7) призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном и открыть Ормузский пролив. В ответ на это требование американский лидер был «неопределен и уклончив». При этом он обозначил пятилетний срок, в течение которого США могут ожидать новой войны с Исламкой Республикой, если не «закончат дело».

9 марта президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, после которого он не выжил.

Ранее США за несколько часов изменили позицию по использованию нефтяных резервов.

 
