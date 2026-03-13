Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть в Белоруссию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину и НАТО о применении «белорусского «Орешника», если те будут пытаться «лезть в Белоруссию». Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает агентство «БелТА».

Белорусский лидер назвал «полной глупостью» призыв Украины к НАТО ударить по развернутому на территории страны ракетному комплексу «Орешник».

«Чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте — ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — сказал Лукашенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать «Орешник» как «легитимную цель». Он также добавил, что украинское руководство будет оценивать эту установку на территории Белоруссии в качестве угрозы.

18 февраля Зеленский объявил, что Украина ввела санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинский лидер утверждал, что в 2025 году российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской.

Ранее Польша, Украина и страны Балтии пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.