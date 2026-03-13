Размер шрифта
Власти Петербурга назвали большинство градозащитников «мошенниками»

Глава КГИОП Петербурга Михайлов назвал 80% градозащитников мошенниками
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Большинство градозащитников являются «мошенниками и лоббистами». Об этом в интервью 78.ru заявил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в Санкт-Петербурге Алексей Михайлов.

По его словам, на долю таких из тех, кто заявляет о своей причастности к градозащитникам, приходится 80%. Он подчеркнул, что многие говорят о том, что проводят реставрацию памятников, однако, имеют под этим исключительно субъективный интерес.

«Это сейчас уходит в тираж, начинается такое манипулирование. Все становятся градозащитниками, потому что это выгодно. А часть из этих людей — просто мошенники. Есть большой пласт людей, которых я могу назвать градозащитниками — профессиональное сообщество. Есть волонтерская деятельность, они ведут инвентаризацию, например, витражей — огромная работа проделана. Потому что у нас сил и ресурсов не хватает, чтобы все успеть», — заявил Михайлов.

Глава комитета добавил, что люди, которые действительно занимаются своей работой, «не кричат» об этом.

В январе «Газете.Ru» сообщили, что восстановление деревянных объектов культурного наследия остается одной из самых сложных задач реставрации: древесина со временем теряет прочность, а большинство инженерных методов рассчитаны на современные здания и плохо подходят для исторических конструкций. Ученые из Пермского Политеха совместно с ПГАТУ разработали уникальный для России инженерный инструмент, который позволяет точно рассчитывать усиление деревянных элементов композитными материалами без ущерба для подлинности памятников.

Ранее стала известна судьба памятника Солженицыну во Владивостоке.

 
