Власти Петербурга назвали большинство градозащитников «мошенниками»

Большинство градозащитников являются «мошенниками и лоббистами». Об этом в интервью 78.ru заявил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в Санкт-Петербурге Алексей Михайлов.

По его словам, на долю таких из тех, кто заявляет о своей причастности к градозащитникам, приходится 80%. Он подчеркнул, что многие говорят о том, что проводят реставрацию памятников, однако, имеют под этим исключительно субъективный интерес.

«Это сейчас уходит в тираж, начинается такое манипулирование. Все становятся градозащитниками, потому что это выгодно. А часть из этих людей — просто мошенники. Есть большой пласт людей, которых я могу назвать градозащитниками — профессиональное сообщество. Есть волонтерская деятельность, они ведут инвентаризацию, например, витражей — огромная работа проделана. Потому что у нас сил и ресурсов не хватает, чтобы все успеть», — заявил Михайлов.

Глава комитета добавил, что люди, которые действительно занимаются своей работой, «не кричат» об этом.

