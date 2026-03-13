В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными. В этом подозревают Россию и Китай

Гринкевич: США жестко ответят тем, кто помогает Ирану атаковать их военных

Женщина у разрушенного дома в Тегеране, 12 марта 2026 года

США готовы жестко отвечать любой стороне, которая помогает Ирану атаковать американские силы на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Ранее Вашингтон просил Москву не передавать Тегерану разведданные для ударов по американским базам. О новых заявлениях Штатов и обвинениях в поддержке Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, выступая на слушаниях в сенате США, предупредил о готовности жестко реагировать на любую помощь Ирану в атаках против американских сил на Ближнем Востоке.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы дадим решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — отметил Гринкевич.

В Вашингтоне уже поднимали вопрос возможной передачи Ирану разведывательной информации. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что американская сторона напрямую предупредила Москву о недопустимости таких действий.

«Я решительно передал России послание не поставлять Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — говорил он.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, отмечал, что у Вашингтона нет подтвержденных данных о подобном обмене информацией. При этом он выразил сомнение в том, что такая помощь могла бы существенно изменить ситуацию .

Он добавил, что даже возможная передача разведданных не играет решающей роли, поскольку «люди, которым они ее отправляют, уже разгромлены».

В интервью CNBC Уиткофф сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом отрицал передачу разведданных Ирану:

«Россияне сказали, что не передают информацию — это их слова, поэтому мы можем принять их на веру».

Россию подозревают в поддержке Ирана

При этом в США и Европе все громче звучат заявления о том, что война вокруг Ирана усиливает координацию между главными противниками Вашингтона. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценками американской и западной разведки, Москва якобы передает Тегерану разведывательную информацию, которая может использоваться для ударов по американским силам, Израилю и союзникам США в Персидском заливе.

Как утверждают собеседники агентства, речь может идти в том числе о спутниковых снимках и сведениях о тактике наведения беспилотников. Один из источников на условиях анонимности подчеркнул, что степень полезности этих данных, их актуальность и регулярность передачи пока остаются неясными.

Источники добавили, что военное взаимодействие России и Ирана «заметно усилилось за последние годы». Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что определенную помощь Тегерану может оказывать и Китай.

После закрытого разведбрифинга по Ирану сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что Россия, по его мнению, помогает Тегерану «активно и интенсивно — разведданными и, возможно, другими средствами», и добавил, что «Китай также может помогать Ирану».

В Пекине эти подозрения отвергли. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР «выступает против безосновательных обвинений» в своей причастности. По его словам, Китай играет «конструктивную роль в деэскалации и восстановлении мира».

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор обратила внимание на тактику Ирана по нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре как способ причинения максимального вреда противнику. По ее мнению, иранцы могли позаимствовать ее, наблюдая за конфликтом России и Украины. Кроме того, у ВС России есть опыт противодействия американскому оружию.

Партнерство без военного союза

Несмотря на разговоры о сближении Москвы и Тегерана, Россия ранее дала понять, что их сотрудничество не означает полноценного военного союза. Как писал журнал Foreign Policy, такой сигнал направили иранскому руководству еще весной 2025 года.

Автор статьи напомнил, что Россия выстраивает отношения сразу с несколькими ключевыми игроками региона — включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, — и поэтому старается не брать на себя обязательства, которые могли бы ограничить ее «дипломатическую гибкость».

Кремль также опровергал слухи о возможной помощи Ирану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана обращений с просьбой о поддержке.

«Та война, которая идет, это не наша война», — заявлял он на брифинге 5 марта.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 7 марта подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на дипломатическую поддержку Москвы.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC также заявил, что Москва оказывает Тегерану помощь «политически и иначе». Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил, что Россия выполняет все обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с Ираном, однако при этом «какие-то особые просьбы» со стороны Тегерана не поступали.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве. Замглавы МИД Андрей Руденко пояснил, что речь не идет о соглашении о коллективной обороне.

По его словам, документ не обязывает Москву вступать в войну на стороне Тегерана в случае внешнего нападения. Основной смысл договора — сотрудничество в борьбе с общими угрозами и отказ от поддержки агрессора, но без обязательств по взаимной военной защите.

«Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи», — отметил он.