«Кризис можно пережить»: россиянам хотят усложнить процесс развода

В России нужно усложнить процедуру развода, сделав ее многоступенчатой — в этом случае граждане не будут слишком легко решаться на такой шаг в кризисной ситуации, а значит, будут работать над сохранением браков. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал инициативу члена ОП Натальи Москвитиной, которая призвала пересмотреть возможность развода через «Госуслуги». Сейчас через портал можно подать соответствующее заявление, а автор идеи предложила давать такую возможность только после привлечения к решению проблем в семье психологов, медиаторов и адвокатов.

«Конечно, я абсолютно поддерживаю Наталью в том плане, что если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить, — подчеркнул Милонов. — В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь».

По его словам, семейный кризис нормальные люди воспринимают просто как трудную ситуацию, а не способ приравнять брак к дружеским отношениям. Он объяснил свое мнение через метафору с зубами — так, если все время удалять их, то в итоге человек останется беззубым, заключил депутат.

До этого в России призвали платить гражданам за вступление в брак по 20 тысяч рублей, а также ввести штрафы для разводящихся в 40 тыс. рублей. Комментируя эту идею, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не пугать молодежь штрафами, а сделать упор на поддержку семей — как материальную, так и моральную. Она отнесла к наиболее эффективным мерам выплату маткапитала, семейную ипотеку, предоставление молодым парам комнат в общежитиях.

Ранее сообщалось, что россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.