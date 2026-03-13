Аферист выманил у женщин миллионы рублей, выдавая себя за сотрудника разведки

Мошенник, выдававший себя за сотрудника британской разведки (MI6), обманул трех женщин на £50 тыс. Суд приговорил его к тюремному заключению на срок более пяти лет, сообщает «Би-би-си».

Житель Кардиффа, 40-летний Родни Эйд Робертс , известный также как Пол Смит, знакомился с потерпевшими через приложения для знакомств, выдавая себя за американского журналиста или финансиста, используя поддельные удостоверения BBC и ABC News, чтобы выманивать деньги на «инвестиции», аренду жилья или личные нужды.

Первая жертва, продававшая дом, перевела ему свыше £40 тыс., поверив в выгодный инвестиционный проект. Женщина думала, что он американский адвокат и финансовый эксперт, работающий на строительстве стадиона в Великобритании. Позже Робертс сказал ей, что это была лишь прикрытие, и на самом деле он работал на спецслужбы.

Художница-фрилансер отдала мужчине за полгода £8660, но в конце концов обнаружила, что у него были судимости за мошенничество на почве романтических отношений, и заявила на Смита в полицию. Еще одна жертва — Рейчел Серджент из Бристоля, с которой аферист познакомился в октябре 2022 года. К январю 2023 года он одолжил у нее почти £1000, но не вернул ни цента, хотя обещал. Когда Рейчел сказала ему, что хочет сделать перерыв в отношениях, мужчина разозлился.

Деньги Робертс тратил на дизайнерскую одежду и наркотики. Начиная с 2015 года он был шесть раз судим, а недавно вновь признал вину перед судом в Ньюпорте по трем эпизодам мошенничества.

Судья Селия Хьюз назвала его эгоистичным нарциссом, не считавшимся с чувствами потерпевших, и приговорила к 61 месяцу тюрьмы с запретом на контакты с жертвами, возмещением ущерба и ограничениями после освобождения.

