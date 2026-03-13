Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Аферист выманил у женщин миллионы рублей, выдавая себя за сотрудника разведки

В Британии мужчина обманом выманл у трех женщин около £50 тыс.
Shutterstock

Мошенник, выдававший себя за сотрудника британской разведки (MI6), обманул трех женщин на £50 тыс. Суд приговорил его к тюремному заключению на срок более пяти лет, сообщает «Би-би-си».

Житель Кардиффа, 40-летний Родни Эйд Робертс , известный также как Пол Смит, знакомился с потерпевшими через приложения для знакомств, выдавая себя за американского журналиста или финансиста, используя поддельные удостоверения BBC и ABC News, чтобы выманивать деньги на «инвестиции», аренду жилья или личные нужды.

Первая жертва, продававшая дом, перевела ему свыше £40 тыс., поверив в выгодный инвестиционный проект. Женщина думала, что он американский адвокат и финансовый эксперт, работающий на строительстве стадиона в Великобритании. Позже Робертс сказал ей, что это была лишь прикрытие, и на самом деле он работал на спецслужбы.

Художница-фрилансер отдала мужчине за полгода £8660, но в конце концов обнаружила, что у него были судимости за мошенничество на почве романтических отношений, и заявила на Смита в полицию. Еще одна жертва — Рейчел Серджент из Бристоля, с которой аферист познакомился в октябре 2022 года. К январю 2023 года он одолжил у нее почти £1000, но не вернул ни цента, хотя обещал. Когда Рейчел сказала ему, что хочет сделать перерыв в отношениях, мужчина разозлился.

Деньги Робертс тратил на дизайнерскую одежду и наркотики. Начиная с 2015 года он был шесть раз судим, а недавно вновь признал вину перед судом в Ньюпорте по трем эпизодам мошенничества.

Судья Селия Хьюз назвала его эгоистичным нарциссом, не считавшимся с чувствами потерпевших, и приговорила к 61 месяцу тюрьмы с запретом на контакты с жертвами, возмещением ущерба и ограничениями после освобождения.

Ранее пропавший в Ленобласти подросток стал «сотрудником спецслужб» и похитил €64 тыс.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!