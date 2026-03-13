В Москве-реке нашли тела двух мальчиков. Пропавшую с ними девочку ищут до сих пор

Спасатели обнаружили тела двух мальчиков, которые 7 марта ушли на прогулку и пропали в районе берега Москвы-реки в Звенигороде. Вместе с ними была их 13-летняя подруга, поиски которой продолжаются до сих пор. По предварительным данным, трое детей провалились под лед. Мать девочки не оставляет надежду, что она может быть жива, однако спасатели считают это маловероятным. Тем временем родителей погибших детей начали травить в соцсетях.

В Звенигороде спасатели нашли тела двоих детей, пропавших на берегу Москвы-реки 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Звенигороде обнаружено тело второго погибшего», — объявили в ведомстве.

В Следственном комитете России рассказали MSK1.RU, что тело принадлежит 12-летнему мальчику:

«Обнаружено тело второго мальчика в воде, около 7 км от места, где, предположительно, дети провалились под лед. Будут назначены соответствующие экспертизы с целью установления причины смерти ребенка».

Продолжаются поиски пропавшей вместе с мальчиками 13-летней девочки.

Ее тело может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии, заявил представитель экстренных служб. По его словам, предполагаемое место нахождения ребенка обследуют при помощи эхолотов.

«За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч «квадратов» Москвы-реки; всего с начала операции — 74 погружения, обследовав 16 тысяч «квадратов» акватории», — рассказали в МЧС.

На лодках обыскали площадь в 730 тыс. кв. м на протяжении 36 км русла реки, пешие группы прошли 59 километров. Днем ребенка также ищут с воздуха, а ночью патрулируют реку и берега. Всего в поисках заняты около 150 специалистов.

Трагедия в канун праздника

Трое детей, 12-летние мальчики и 13-летняя девочка, пропали во время прогулки 7 марта в Восточном микрорайоне Звенигорода. По версии спасателей, они провалились под лед Москвы-реки. Поисками также занялись сотни волонтеров. По факту исчезновения детей возбудили уголовное дело.

Как пишет mk.ru, один из рыбаков дал показания, согласно которым он видел, как один мальчик начал тонуть в реке, а двое других попытались его спасти, протянув ему палки. Однако им это не удалось, и подростка унесло течением. В то же время один из волонтеров сообщил MSK1.RU о нахождении следов, согласно которым в реку одновременно упали два человека, а третий провалился, попытавшись им помочь.

«В первую ночь я прибыл на место в полчетвертого утра. Было явное место облома льда, и на протяжении 50 метров виднелись следы ручек, зацепы. Ночью все стаяло»,

— рассказал MSK1.RU начальник спецотряда «Мособлспас» Сергей Тепленин.

Несмотря на оперативное прибытие спасателей и волонтеров, в первую ночь им не удалось обнаружить никаких следов детей. Лишь позже на берегу нашли шапку одного из них и мокрый шарф.

Спустя четыре дня, 11 марта, было найдено первое тело. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, тело одного из мальчиков нашли в воде, «около 800 метров от места, где, предположительно, дети провалились под лед».

Родители подверглись травле

Очевидцы рассказали aif.ru, что мать пропавшей девочки с самого начала поисков практически беспрерывно находится в штабе и «сутками дежурит у реки», веря, что ее дочь найдут живой.

Тем не менее руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков в разговоре с «Российской газетой» констатировал, что шансов на нахождение девочки живой практически нет .

Кроме того, как рассказал источник издания, в интернете началась травля родителей погибших мальчиков: «В крупнейших городских интернет-сообществах появились хейтеры, которые начали травить отцов и матерей, которым и так сейчас невероятно тяжело. Люди как могут встают на защиту: ну какие «часы с прослушкой» могут быть у 12-летних подростков?!»

Соседка погибших Яна рассказала «Российской газете», что трое детей дружили долгие годы. По ее словам, дети всегда были вежливы, а члены их семей — замечательные люди.

«Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается.... Мамы не пускали их туда даже летом!»

— добавила женщина.

Кроме того, многие местные жители выражают желание помочь с поисками, однако их попросили доверить эту работу профессионалам.