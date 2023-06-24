«ВСУ воспользовались провокацией Пригожина». Украинские войска стягивают силы к Артемовску

ВСУ сосредоточили силы для наступления на артемовском направлении, воспользовавшись «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки» — об этом заявили в субботу в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что украинские войска «на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивают на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ».
По информации Минобороны РФ, военнослужащие Южной группировки войск «наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии».
Вечером в пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с утверждениями, что российские военные якобы нанесли ракетный удар по тыловому лагерю частной военной компании. В Минобороны эти сообщения опровергли, назвав их информационной провокацией.
«Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — проинформировали в ведомстве.
24 июня в Минобороны заявили, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру, и призвали отказаться от участия в вооруженном мятеже.
ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В ведомстве призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы», а также задержать Пригожина, пишет РБК.
В свою очередь, замкомандующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин обратился к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер»:
«Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться.
Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — сказал генерал.
На этом фоне в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции, меры безопасности также усилены в Ростовской и Липецкой областях.
В субботу утром президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам. По его словам, «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, – предали Россию и ответят за это».