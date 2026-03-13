Густой дым и выбитые стекла: Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае

В центре Дубая прогремели взрывы, после которых над деловым районом города поднялся дым. По предварительным данным, повреждения получил один из небоскребов: на фасад здания упали обломки после перехвата цели системой ПВО. Власти ОАЭ сообщили, что пострадавших нет. Что известно об ударе и ракетно-дроновых атаках в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Взрывы у финансового центра

Сообщения о взрывах в Дубае начали появляться в соцсетях и СМИ вечером 12 марта. Один из иранских беспилотников взорвался рядом со зданием Дубайского международного финансового центра (DIFC). После взрыва у здания выбило стекла, а над районом поднялся дым. Взрывы также были слышны в районе пляжа Джумейра.

Иранское агентство Nour News также сообщило об ударе беспилотника по району DIFC. На опубликованных кадрах видно, как над центром Дубая поднимается густой дым. О взрыве возле международного финансового центра писал и ресурс Sabereen News.

«Звуки взрывов и поднимающиеся столбы дыма в Дубае», — следует из публикации.

Последствия атаки дронов на здание DIFC — Дубайского Международного финансового центра, 13 марта 2026 года Social media/Reuters

Местные власти заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. В то же время некоторые проиранские СМИ утверждали, что внутри здания могли находиться американские военные.

Официальные источники в ОАЭ позже заявили, что повреждения, вероятно, были вызваны не прямым попаданием беспилотника, а падением обломков после работы систем противовоздушной обороны.

Атака беспилотников на Дубай, по мнению ряда военных блогеров, могла иметь не только военное, но и символическое значение. Telegram-канал «Ориентарь» обратил внимание, что целью удара стал Международный финансовый центр Дубая — один из ключевых деловых и банковских хабов Ближнего Востока.

Как отметили авторы публикации, в этом районе расположены офисы крупных международных банков и корпораций, поэтому удар по нему выглядит демонстративным.

«Так или иначе, случай вызвал обеспокоенность инвесторов. Что и нужно властям в Тегеране — вынудить правящие элиты стран Залива задуматься над целесообразностью продолжения войны», — отметил «Ориентарь».

Последствия атаки дронов на здание DIFC — Дубайского Международного финансового центра, 13 марта 2026 года Reuters

Telegram-канал Colonelcassad, комментируя произошедшее, также опубликовал кадры из делового района города.

«Сегодняшний прилет в финансовом центре Дубая. Ближневосточная Швейцария откладывается...» — следует из публикации.

Офисы пусты

Незадолго до атаки крупные международные компании, включая Citi, Deloitte и PwC, эвакуировали или закрыли свои офисы в финансовом районе Дубая, пишет Daily Sabah. Это произошло после того, как Иран пригрозил нанести удары по связанным с США и Израилем экономическим активам на Ближнем Востоке.

Сообщается, что сотрудникам было предложено эвакуироваться из офисов Citi в Дубайском международном финансовом центре и в районе Уд-Мета. Британская консалтинговая группа PwC решила закрыть свои офисы в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Кувейте до конца недели в качестве «меры предосторожности».

В Центральном штабе иранской армии «Хатам аль-Анбия» 11 марта заявили, что « враг дал нам полную свободу действий для нанесения ударов по экономическим центрам и банкам , принадлежащим Соединенным Штатам и сионистскому режиму».

Что известно об атакованном центре

Международный финансовый центр Дубая (DIFC) — особая экономическая зона площадью около 110 гектаров, созданная в 2004 году как крупный финансовый хаб для компаний, работающих на рынках Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Работу центра регулирует Управление финансовых услуг Дубая — независимый регулятор, действующий только на территории этой зоны. Кроме того, у DIFC есть собственная судебная система — Суды DIFC, которые работают отдельно от правовой системы эмирата Дубай и федеральных органов ОАЭ. Правовая система центра основана на английском общем праве.

DIFC входит в число свободных экономических зон Дубая и позволяет иностранным компаниям полностью владеть бизнесом без обязательного местного партнера. В центре работают банки, инвестиционные фонды, финансовые компании, а также размещены торговые и гостиничные объекты.

Резидентам зоны предоставляется 50-летняя гарантия нулевого налога на корпоративную прибыль, а также доступ к сети международных соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения .

По данным за 2022 год, количество нефинансовых компаний в DIFC выросло на 19%, а общее число международных компаний, семейных офисов и поставщиков корпоративных услуг превысило 3000.