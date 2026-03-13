«Возвращается в США». Иран заявил, что вывел из строя авианосец «Авраам Линкольн»

Иран заявил о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» на фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и силами США и Израиля. По словам представителей иранского военного командования, корабль был атакован и покинул регион. В Вашингтоне официально эту информацию не подтверждали. О том, что известно об атаке, повреждениях авианосца и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».

Тегеран атакует

Иранские военные утверждают, что нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и вывели его из строя. Об этом, как передает иранская телерадиокомпания IRIB, сообщил представитель штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Авианосец «Авраам Линкольн» был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — заявил Зольфагари.

По его словам, по кораблю произвели ракетные пуски. При этом представитель иранского командования не уточнил, идет ли речь о новой атаке или о ранее произошедшем ударе.

Что за авианосец «Авраам Линкольн» USS Abraham Lincoln — пятый корабль в серии атомных авианосцев типа «Нимиц». Он был заложен в 1984 году, спущен на воду в 1988-м, а введен в строй в 1989-м. И хотя кораблю уже 37 лет, благодаря регулярным модернизациям он остается одним из самых современных боевых кораблей в мире. Высота авианосца сопоставима с 24-этажным домом. Его полетная палуба занимает около 4,5 акра — это почти вчетверо больше площади комплекса Белого дома. «Авраам Линкольн» способен нести до 90 самолетов и вертолетов, включая современные истребители палубной авиации, а его экипаж насчитывает около 5,7 тысячи человек. Для запуска авиации используются четыре паровые катапульты, которые разгоняют тяжелые самолеты до взлетной скорости за несколько секунд. В условиях интенсивных операций корабль может отправлять в воздух один самолет каждые 20 секунд. Два ядерных реактора позволяют кораблю оставаться в море десятилетиями без дозаправки топливом.

О повреждении авианосца ранее говорил и посол Ирана в России Казем Джалали. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что Тегеран рассматривает этот удар как сигнал Вашингтону.

«Повреждение авианосца «Линкольн» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил. Представление о том, что Иран сделал все возможное, — большая ошибка, последствия которой сильнее всего ударят по агрессорам. По мере продолжения агрессии ущерб вражеским силам и технике будет расти в геометрической прогрессии», — подчеркнул он.

С начала эскалации на Ближнем Востоке иранская сторона уже несколько раз заявляла о запуске ракет и беспилотников по авианосцу «Авраам Линкольн». Последний раз подобные сообщения появлялись 6 марта.

Еще 2 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что корабль отошел от иранских берегов. По версии КСИР, после удара авианосец направился в юго-восточную часть Индийского океана. До этого иранские военные утверждали, что по нему были выпущены четыре баллистические ракеты.

Пентагон отверг заявления Тегерана

В США отвергли сообщения о поражении американского авианосца. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, что ракеты Ирана не достигли цели.

«Ложь. «Линкольн» не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приближались к кораблю», — заверили в Пентагоне.

Тем временем Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе. Как сообщил телеканал Fox News, третий американский авианосец — «Джордж Буш» — готовится отправиться на Ближний Восток для участия в операции против Ирана.

Корабль недавно завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и, как ожидается, вскоре пересечет Атлантический океан. Планируется, что авианосец разместят в восточной части Средиземного моря.

По словам главы Центрального командования ВС США адмирала Брэдли Купера, в ответ на удары США и Израиля Иран запустил более 500 баллистических ракет и свыше двух тысяч беспилотников.

При этом американские военные, как утверждает адмирал, пытаются лишить Тегеран возможности наносить новые удары. По его словам, силы США уничтожают пусковые возможности Ирана и «ведут охоту» за оставшимися мобильными установками для запуска баллистических ракет.

Тегеран пригрозил «погасить» весь регион

Иран пригрозил масштабными последствиями в случае ударов США по энергетической инфраструктуре страны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил в соцсети X, что атака на объекты электрогенерации может привести к масштабному блэкауту на Ближнем Востоке.

По его словам, ответ Тегерана способен затронуть весь регион. Лариджани добавил, что отключение электроэнергии может создать условия для дальнейших атак на американских военных.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что американская армия способна уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана всего за час. При этом он выразил надежду, что до таких мер дело не дойдет.

Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке — в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.