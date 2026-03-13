Размер шрифта
Суд заочно вынес приговор командиру ВСУ, приказавшему сбить самолет с пленными

Командира ВСУ Дзямана, приказавшего сбить самолет с пленными, заочно осудили

Командир зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николай Дзяман, отдавший незаконный приказ сбить под Белгородом российский самолет с украинскими военнопленными, был заочно осужден. Об этом сообщили в СК России.

«Приговором суда Дзяман заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые 15 лет Дзяман должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

Воздушное судно было сбито при помощи зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны Patriot. Такие комплексы состоят на вооружении 138-й бригады ВСУ.

Самолет Ил-76М Воздушно-космических сил России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года. На его борту находились члены экипажа и 65 военнослужащих ВСУ, которых везли на обмен. Никто не выжил.

Недавно Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского блогера Назара Приходько к колонии за призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчину осудили на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в ДНР заочно осудили шведского наемника ВСУ.

 
