«Я никогда ни о чем не буду жалеть»: как сложилась жизнь Ирины Алферовой

Советская и российская актриса Ирина Алферова отмечает юбилей — ей исполнилось 75 лет. За свою карьеру она сыграла десятки ролей в кино и театре, однако многие зрители до сих пор ассоциируют актрису с Констанцией Бонасье из культового советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». С чего начинался творческий путь Ирины Алферовой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ирины Алферовой

Ирина Алферова на съемках фильма «Хождение по мукам» (1979) В.Мурашко/РИА Новости

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Ее родители, Иван и Ксения Алферовы, прошли Великую Отечественную войну, получили юридическое образование и работали адвокатами. Девочка с ранних лет тянулась к сцене: во дворе вместе с соседскими детьми она устраивала небольшие спектакли, а в школе — охотно участвовала в самодеятельности.

В старших классах Алферова начала заниматься в театральной студии при Доме ученых новосибирского Академгородка. Именно там педагоги впервые обратили внимание на ее артистические способности и посоветовали попробовать силы в профессиональном театральном вузе.

«Когда наш руководитель спросил, кем я хочу быть, ответила: «Актрисой». — «Ну, это понятно. А куда собираешься поступать?» — «В Новосибирское театральное». Тогда он произнес фразу, которая все изменила: «Если действительно хочешь быть актрисой — езжай только в Москву, в ГИТИС», — вспоминала Ирина Алферова.

Ирина к совету прислушалась: после окончания школы она отправилась в Москву и поступила в ГИТИС на курс Владимира Дудина, который окончила в 1972 году.

Карьера Ирина Алферовой в кино

Сниматься в кино Ирина Алферова начала еще во время учебы в ГИТИСе — сыграла эпизодические роли в картинах «Серебряные трубы» (1970), «Алексеич» (1970) и «Учитель пения» (1972). Первой заметной киноработой актрисы стала роль Даши Булановой в телевизионной экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» (1977). Но настоящую всесоюзную известность Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в музыкальном приключенческом фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979). После премьеры актрису стали узнавать на улицах, а образ возлюбленной Д'Артаньяна на долгие годы стал ее визитной карточкой.

Ирина Алферова в роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) Одесская киностудия

Пик кинокарьеры Ирины Алферовой пришелся на 80-е. В этот период вышли фильмы «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Мужество» (1980), «Без видимых причин» (1981), «Предчувствие любви» (1982) и сериал «ТАСС уполномочен заявить» (1984). В 90-х актриса стала реже сниматься в кино, так как была сосредоточена на театре. Среди немногих ее киноработ того времени — драма «Ночные забавы» (1991) и исторический мини-сериал «Ермак» (1996).

Александр Абдулов и Ирина Алферова в фильме «С любимыми не расставайтесь» (1979) Киностудия им. М. Горького

В новом тысячелетии Алферова полноценно вернулась на экраны: снялась в фильмах «Потерянный рай» (2000), «Лиса Алиса» (2001) и других. Позже ее фильмография пополнилась сериалами «Герой нашего времени» (2006), «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Капкан» (2007) и «Водоворот» (2020), а также новогодней комедией «Елки-2» (2011). Всего за свою карьеру актриса сыграла более чем в 60 кино- и телевизионных проектах.

Театральная карьера Ирины Алферовой

В 1976 году Ирина Алферова была принята в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса прослужила более 17 лет и сыграла в ряде знаменитых постановок, в числе которых «Жестокие игры», «Карманный театр», «Юнона и Авось», «Ромул Великий» и другие. Однако, по воспоминаниям самой артистки, в театре ей не всегда доставались главные роли, поэтому параллельно она старалась активно сниматься в кино.

С 1989 года Алферова начала сотрудничать с театром «Школа современной пьесы», а после ухода из «Ленкома» (1993) официально присоединилась к его труппе. На этой сцене Ирина еще более раскрылась: она играла в ключевых постановках театра, в числе которых спектакли «Пришел мужчина к женщине» (1989), «Все будет хорошо, как вы хотели» (1990), «Антон Чехов. Чайка» (1998), «Своими словами» (2006), «Медведь» (2011) и другие.

Владимир Качан и Ирина Алферова в спектакле «Чайка. Классическая оперетта» в Московском театре «Школа современной пьесы», 2004 год Александр Куров/ТАСС

«Это хороший современный театр, открытый для экспериментов. Здесь я удобно себя чувствую, здесь я могу выбирать роли, которые мне нравятся, и играть то, что мне интересно», — говорила она о своей работе в «Школе современной пьесы».

Параллельно Алферова сотрудничала с другими площадками и принимала участие в антрепризных проектах. В нулевые актрису можно было увидеть в популярных спектаклях «Чего же хотят мужчины?», «Все проходит», «Сирена и Виктория» и других постановках.

Личная жизнь Ирины Алферовой

Ирина Алферова три раза была замужем. Ее первым супругом стал болгарский дипломат Бойко Гюров, с которым она познакомилась во время учебы в ГИТИСе. После свадьбы супруги некоторое время жили в Болгарии, где в 1974 году у пары родилась дочь Ксения. Брак был недолгим: вскоре Алферова вернулась в СССР и развелась с Гюровым.

В 1976 году актриса вышла замуж за одного из самых популярных актеров того времени, своего коллегу по «Ленкому» Александра Абдулова. Зрители считали их самой красивой парой советского кино, а режиссеры охотно приглашали сниматься вместе. Абдулов воспитывал дочь Алферовой как родную, а позже официально удочерил. Однако после 15 лет совместной жизни супруги расстались, а в 1993 году официально развелись.

Семья актеров Ленкома — Ирина Алферова (в центре), Александр Абдулов (слева) и их дочь Ксения, 1982 год Виталий Арутюнов/РИА Новости

В 1995 году Ирина Алферова вышла замуж в третий раз: ее избранником стал актер Сергей Мартынов, с которым она познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа» (1991). У мужчины было двое маленьких детей от предыдущего брака, которых актриса усыновила. Кроме того, после смерти своей старшей сестры Алферова взяла на воспитание ее сына Александра. Таким образом, в семье выросли четверо детей: родная дочь актрисы Ксения, приемные дети мужа Анастасия и Сергей, а также племянник Александр.

Ирина Алферова и c мужем Сергеем Мартыновым на ХХIII Московском международном кинофестивале, 2001 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Ксения Алферова пошла по стопам матери и стала актрисой: она окончила Школу-студию МХАТ и активно снимается в кино и сериалах. В 2001 году Ксения вышла замуж за актера Егора Бероева, а в 2007-м у пары родилась дочь Евдокия.

Чем сегодня занимается Ирина Алферова

Ирина Алферова по-прежнему служит в театре «Школа современной пьесы» (с 2023 года — «Театр на Трубной»), где ее можно увидеть в спектаклях «На трубе», «Толстого нет», «Самая-самая», «Шинель» и других постановках. А вот в кино актриса сегодня снимается нечасто. В 2025 году она появилась в остросюжетном фильме «Красный шелк», а на 2026-й запланирована премьера военной драмы «Ушедшие в метель» с ее участием.

Ирина Алферова во время сбора труппы театра «Школа современной пьесы», 2023 год Владимир Гердо/ТАСС

В одном из недавних интервью Алферову спросили, есть ли роли, о которых она жалеет, что так и не сыграла. Актриса ответила философски:

«Я никогда ни о чем не буду жалеть! Я много всего сыграла. Что жалеть-то? Конечно, я не сыграла всех Джульетт — и что? Зато в это время я играла другое. И если бы мне все удалось, то не было бы кинокартин, не было бы Даши в «Хождении по мукам» или Констанции в «Трех мушкетера», я бы не получила удовольствия от работы над этими ролями».