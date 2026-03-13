Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Куба заявила о готовности к переговорам с США

Власти Кубы назвали условия, на которых готовы продолжать переговоры с США
Jason DeCro/AP

Куба готова продолжить переговоры с США, но на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает RT.

Кроме того лидер Кубы заявил о готовности принять в стране представителей ФБР, чтобы расследовать вооруженное вторжение американского катера в территориальные воды.

13 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона, а также планирует сменить президента островного государства.

18 февраля президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Ранее Трамп пригрозил Кубе «недружественным переворотом».

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!