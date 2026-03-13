Куба заявила о готовности к переговорам с США

Куба готова продолжить переговоры с США, но на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает RT.
Кроме того лидер Кубы заявил о готовности принять в стране представителей ФБР, чтобы расследовать вооруженное вторжение американского катера в территориальные воды.
13 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона, а также планирует сменить президента островного государства.
18 февраля президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.
В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.
Ранее Трамп пригрозил Кубе «недружественным переворотом».